COVID-19: 1 CAN KAYBI, 476 VAKA
Son 24 saatte 1 kişi vefat etmiş, yapılan test sayısı 14.924 olup, 476 pozitif vakaya rastlanmış, 335 kişi taburcu edilmiştir.
Son 24 saatte 1 kişi vefat etmiş, yapılan test sayısı 14.924 olup, 476 pozitif vakaya rastlanmış, 335 kişi taburcu edilmiştir.
208 kişi Lefkoşa, 118 kişi Girne, 86 kişi Mağusa, 29 kişi Güzelyurt, 25 kişi İskele, 10 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
1 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 14.924
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 476
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 476
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 335
Bugün Kaybedilen Hasta: 1
Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.897.350
Toplam Vaka Sayısı: 68.741
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 64.423
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4124
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 47
Karantinadaki Vaka Sayısı: 4072
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 196
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: 1660
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 225
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 405
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3060
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 132259