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COVID-19: 1 CAN KAYBI, 476 VAKA

COVID-19: 1 CAN KAYBI, 476 VAKA

Son 24 saatte 1 kişi vefat etmiş, yapılan test sayısı 14.924 olup, 476 pozitif vakaya rastlanmış, 335 kişi taburcu edilmiştir.

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Son 24 saatte 1 kişi vefat etmiş, yapılan test sayısı 14.924 olup, 476 pozitif vakaya rastlanmış, 335 kişi taburcu edilmiştir.

208 kişi Lefkoşa, 118 kişi Girne, 86 kişi Mağusa, 29 kişi Güzelyurt, 25 kişi İskele, 10 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

 

1 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 14.924

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 476

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 

Yerel Vaka Sayısı: 476          

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 335    

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.897.350

Toplam Vaka Sayısı: 68.741       

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 64.423            

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4124         

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 47   

Karantinadaki Vaka Sayısı: 4072  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 196     

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5    

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: 1660     

 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 225

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 405 

 

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3060      

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 132259   

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