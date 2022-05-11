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COVID-19: 1 CAN KAYBI, 43 VAKA

COVID-19: 1 CAN KAYBI, 43 VAKA

Son 24 saatte yapılan test sayısı 5375 olup, 1 kişi vefat etmiş, 43 pozitif vakaya rastlanmıştır.

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Son 24 saatte yapılan test sayısı 5375 olup, 1 kişi vefat etmiş, 43 pozitif vakaya rastlanmıştır.

19 kişi Lefkoşa, 10 kişi Girne, 10 kişi Mağusa, 2 kişi Güzelyurt, 1 kişi İskele, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

 

11 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 5375  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 43       

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.868.065    

Toplam Vaka Sayısı: 94.231                

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 93.472                           

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 524        

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 4     

Karantinadaki Vaka Sayısı: 520          

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 237          

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:     

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: 176

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