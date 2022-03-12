Lefkoşa7 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. COVID-19: 1 CAN KAYBI, 424 VAKA
COVID-19: 1 CAN KAYBI, 424 VAKA

COVID-19: 1 CAN KAYBI, 424 VAKA

Son 24 saatte yapılan test sayısı 21.145 olup, 424 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi vefat etmiş, 378 kişi taburcu edilmiştir.

A+A-

Son 24 saatte yapılan test sayısı 21.145 olup, 424 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi vefat etmiş, 378 kişi taburcu edilmiştir.

178 kişi Lefkoşa, 153 kişi Girne, 53 kişi Mağusa, 23 kişi Güzelyurt, 10 kişi İskele, 7 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

 

12 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 21.145  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 424

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 

Yerel Vaka Sayısı: 424       

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 378   

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.063.599

Toplam Vaka Sayısı: 73.009           

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 69.180   

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3627  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 31

Karantinadaki Vaka Sayısı: 3591

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 204     

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5     

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı:      

 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 161

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 197 

 

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1918      

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 135463

Bu haber toplam 571 defa okunmuştur
Etiketler : ,