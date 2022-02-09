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COVID-19: 1 CAN KAYBI, 397 VAKA

COVID-19: 1 CAN KAYBI, 397 VAKA

Son 24 saatte yapılan test sayısı 13.341 olup, 397 pozitif vakaya rastlanmış,1 kişi vefat etmiş, 488 kişi taburcu edilmiştir.

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Son 24 saatte yapılan test sayısı 13.341 olup, 397 pozitif vakaya rastlanmış,1 kişi vefat etmiş, 488 kişi taburcu edilmiştir.

180 kişi Lefkoşa, 88 kişi Girne, 62  kişi Mağusa, 17 kişi Güzelyurt, 34  kişi İskele, 16 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

 

9 Şubat 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 13.341       

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 397

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 

Yerel Vaka Sayısı: 397        

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 488     

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.515.185     

Toplam Vaka Sayısı: 59.844         

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 54.989        

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4674     

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 70     

Karantinadaki Vaka Sayısı: 4596    

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 183   

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 8    

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: 1026 

 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 403 

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 404 

 

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı:  3693       

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 124329 

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