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COVID-19: 1 CAN KAYBI, 345 VAKA

COVID-19: 1 CAN KAYBI, 345 VAKA

Son 24 saatte yapılan test sayısı 9524 olup, 345 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi vefat etmiş, 651kişi taburcu edilmiştir.

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Son 24 saatte yapılan test sayısı 9524 olup, 345 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi vefat etmiş, 651kişi taburcu edilmiştir.

121 kişi Lefkoşa, 99 kişi Girne, 79 kişi Mağusa, 24 kişi Güzelyurt, 14 kişi İskele, 8 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

 

3 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 9524

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 345

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 

Yerel Vaka Sayısı: 345       

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 651   

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.918.971

Toplam Vaka Sayısı: 69.490       

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 65.025        

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3856        

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 42 

Karantinadaki Vaka Sayısı: 3809

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 197     

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5     

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: 1317      

 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 176

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 390

 

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2608       

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 133079  

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