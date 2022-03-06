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COVID-19: 1 CAN KAYBI, 315 VAKA

COVID-19: 1 CAN KAYBI, 315 VAKA

Son 24 saatte yapılan test sayısı 20.559 olup, 315 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi vefat etmiş, 452 kişi taburcu edilmiştir.

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Son 24 saatte yapılan test sayısı 20.559 olup, 315 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi vefat etmiş, 452 kişi taburcu edilmiştir.

151 kişi Lefkoşa, 86 kişi Girne, 47 kişi Gazimağusa, 19 kişi Güzelyurt, 5 kişi İskele, 7 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

 

6 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 20.559

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 315

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 

Yerel Vaka Sayısı: 315     

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 452    

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.970.503

Toplam Vaka Sayısı: 70.176      

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 66.374    

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3502

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 42

Karantinadaki Vaka Sayısı : 3455

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 199    

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5     

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :    

 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 135

 

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 167

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2237       

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