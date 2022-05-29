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COVID-19: 1 CAN KAYBI, 22 VAKA

COVID-19: 1 CAN KAYBI, 22 VAKA

Son 24 saatte yapılan test sayısı 7307 olup, 1 kişi vefat etmiş, 22 pozitif vakaya rastlanmıştır.

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Son 24 saatte yapılan test sayısı 7307 olup, 1 kişi vefat etmiş, 22 pozitif vakaya rastlanmıştır.

14 kişi Lefkoşa, 5 kişi Girne, 1 kişi Mağusa, 2 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir.

 

29 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7307  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 22          

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 7.008.227        

Toplam Vaka Sayısı: 94.963                        

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 94.366                                    

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 361               

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 9   

Karantinadaki Vaka Sayısı: 352           

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 238          

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :   

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