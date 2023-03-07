Çöp kamyonu araca çarptı: 1 kişi hayatını kaybetti
Ercan-Gaziköy Anayolu üzerinde meydana gelen trafik kazası sonucu ağır yaralanan 53 yaşındaki Sadık Özcan Topkayalı, kaldırıldığı Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, hayatını kaybetti.
Ercan-Gaziköy Anayolu üzerinde meydana gelen trafik kazası sonucu ağır yaralanan 53 yaşındaki Sadık Özcan Topkayalı, kaldırıldığı Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, hayatını kaybetti.
Kaza, bu sabah 08.00 sıralarında Ercan-Gaziköy Anayolu’nun 3-4’üncü kilometreleri arasında meydana geldi.
40 yaşındaki Ümit Ilgan, yönetimindeki çöp kamyonu ile seyrettiği sırada, ikkatsizliği ve anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden sağa tali yola dönüşe geçmesi sonucu, Sadık Özcan Topkayalı yönetimindeki EP 712 plakalı salon araçla çarpıştı.
Polis, kaza sonucu ağır yaralanan Topkayalı’nın kaldırıldığı Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını açıkladı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.