Colin Stewart ile Hristodulidis bir araya geliyor

Kıbrıslı Türk “lider” Ersin Tatar’ın, siyasi işlerden sorumlu BM Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo’nun Ada’yı ziyaret edeceği 10 Şubat öncesinde Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis ile yeniden bir araya gelecekleri ve “egemen eşitlik kabul edilseydi belki bir anlaşma olabileceği” yönündeki açıklamaları güney basınında gündem oldu.

Gazeteler Tatar’ın Yeni Bakış gazetesine yaptığı, Kıbrıslı Rum lider Hristodulidis ile görüşmelerinin 7 ya da 8 Şubat’ta gerçekleşeceği açıklamasını öne çıkardı.

Politis “DiCarlo’dan Önce Yeni Liderler Görüşmesi” başlıklı haberinde Tatar ve Hristodulidis’in yeni geçiş noktaları ve Kıbrıslı Rum liderin bir önceki görüşmede sunduğu 8 maddelik önerinin ele alınacağı bir sonraki görüşmeleriyle ilgili hazırlıkların devam ettiğini yazdı.

Gazete Liderlerin, siyasi işlerden sorumlu BM Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo’nun Ada’ya geleceği 10 Şubat’tan önce gerçekleşeceğini, öncesinde de Kıbrıslı Türk Güneş Onar ile Kıbrıslı Rum Müzakereci Menelaos Menelau’nun bir araya geleceğini yazdı.

Haberde BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart’ın DiCarlo’nun gelişi öncesinde Kıbrıslı Rum lider Hristodulidids ile görüşme talep ettiği, Stewart-Hristodulidis görüşmesinin önümüzdeki Cuma günü gerçekleşeceği kaydedildi.

Gazete Tatar’ın, Hristodulidis ile görüşmesinin 10 Şubat’tan önce, 7 veya 8 Şubat’ta gerçekleşeceği, Hasapolat ve Akıncılar’da geçiş noktası açılmasının Rumların da yararına olacağı açıklamalarını aktardı.

Alithia haberi “Müzakereciler Perşembe Günü Görüşüyor… Yeni Tatar-Hristodulidis Görüşmesi Belirlenmesi İhtimal Dahilinde… Tatar, Dünkü Açıklamalarında Yeni Görüşmeyi DiCarlo’nun Geleceği 10 Şubat Öncesine, 7 veya 8 Şubat’a Tarihlendirdi” başlık ve spotlarıyla aktardı.

“Liderlerin yeni görüşme tarihi yarınki görüşmeden çıkacak sonuca göre belirlenecek”

Gazete Onar ile Menelau’nun, yeni geçiş noktaları açılması ihtimalini araştırmaya devam etmek üzere yarın bir araya geleceğini, Kıbrıslı Türk lider Tatar ve Kıbrıslı Rum lider Hristodulidis’in yeni görüşme tarihinin “yarınki görüşmeden çıkacak sonuca göre belirleneceğini” yazdı.

Habere göre Kıbrıslı Rum Sözcü Vekili Yannis Andoniu dün KİPE’ye yaptığı açıklamada, Tatar ile Hristodulidis’in ikinci görüşmesinin, “müzakerecilerin bu veya diğer görüşmesinden çıkacak sonuca göre belirleneceğini” söyledi.

Gazete Hristodulidis’in, ilk görüşmelerinde Tatar’a sunduğu 8 maddelik “take it or leave it” (al yada bırak) tipi paket önerisinin “sürtüşmeye neden olduğunu, bir gün içerisinde iptal edilmiş olsa da, Rum Sözcü’nün, ‘teklif paketinin kabulünün gruplandırılmasının bu boyutu esasen geçiş noktaları yönüne işaret etmektedir’ diyerek “kıvırdığını” yazdı.

Fileleftheros “İkilinin görüşmesi DiCarlo’dan Önce” başlıklı haberinde, Tatar ve Hristodulidis’in önümüzdeki hafta sonunda, DiCarlo’nun gelişinden önce, bir görüşme daha yapmayı planladığını yazdı.

Kıbrıs sorununda çıtanın çok alçak olmasına karşın liderler düzeyindeki görüşme ve DiCarlo’nun Kıbrıs’ta ve üç garantör ile yapacağı temaslardan, mart ayında İsviçre’de beşli konferans umut edilip edilemeyeceğinin ortaya çıkacağını yazan gazete, Tatar’ın, Hristodulidis ile 7 ya da 8 Şubat’ta görüşecekleri açıklamasının Kıbrıs Rum liderliğince doğrulanmadığını yazdı.

Gazeteye göre BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Stewart’ın talebiyle Hristodulidis’le önümüzdeki Cuma günü yapacağı görüşmenin konusu öğrenilemedi ancak gerek iki liderin yüz yüze görüşmesi gerek DiCarlo’nun Ada’ya yapacağı ziyaretle ilgili olacağı değerlendiriliyor. Önümüzdeki Cuma, BM Güvenlik Konseyi’nin Barış Gücü’nün görev süresinin uzatılması kararını onaylaması da bekleniyor.

Onar ile Menelau’nun yarın görüşmesinin beklendiğini de kaydeden gazete devamla, Cumhurbaşkanı Tatar’ın açıklamasına yer verdi.

Haravgi haberi “Tatar: ‘Egemen Eşitlik Kabul Edilseydi Belki Bir Anlaşma Olurdu’” ve “Tatar ve Hristodulidis 7 ya da 8 Şubat’ta Yeniden Görüşecek… Ersin Tatar, ‘Cumhurbaşkanı Seçiminde’ Aday Olacağını Açıkladı” başlıklarıyla okurlarına aktardı.