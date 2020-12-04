"Çok detaya inmeden, genel değerlendirme yaptık”

Cumhurbaşkanı Tatar’ın, HP Genel Başkanı Yenal Senin’le görüşmesi yaklaşık 40 dakika sürdü.

HP Genel Başkanı Yenal Senin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la görüşmesinin ardından yaptığı açıklama, çok fazla detaya inmeden genel bir değerlendirme yapıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı’nın partilerle görüşmeler sonrası yapacağı değerlendirmeye göre görevi vereceğini, kendilerinin de bunun üzerinde gerekli değerlendirmeyi yapacağını ifade etti.