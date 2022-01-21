Çocuklar için aşılma programı açıklandı

Sağlık Bakanlığı, 5-11 yaş grubu çocukların COVID-19 aşılama programını açıkladı. İlk olarak 5-11 yaş kronik hastalığı olanlar ve 10-11 yaş grubunun tamamının aşılanacağı belirtildi. Aşılamanın 24 Ocak Pazartesi günü başlayacağı duyurulurken, çocukların nerede ve ne zaman aşı olabileceği de belirtildi.

12-18 yaşların hatırlatma dozu da başladı

Açıklamada ayrıca 12-18 yaş grubunun son dozdan 3 ay sonra yapılması gereken hatırlatma dozlarının da bakanlığa bağlı aşı merkezlerinde başladığı, kişilerin daha önce aşı oldukları merkezlerde aşılarını yaptırabilecekleri de ifade edildi.

Açıklamanın detayları şöyle:

5-11 Yaş grubu çocukların Covid-19 aşılama programı 24.01.2022 Pazartesi günü başlayacaktır.

İlk olarak 5-11 yaş kronik hastalığı olanlar ve 10-11 yaş grubunun tamamı aşılanacaktır.

Aşılama merkezler aşağıdaki gibidir:

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Çocuk Polikliniği

14.00- 18.00 saatleri arasında

Mağusa Devlet Hastanesi Çocuk Aşı Birimi

09.00-14.00 saatleri arasında

Girne Akçiçek Hastanesi Çocuk Aşı Birimi

09.00-14.00 saatleri arasında

Cengiz Topel Hastanesi Çocuk Aşı Birimi

09.00-14.00 saatleri arasında

Ayrıca 12-18 yaş grubu hatırlatma dozları (Son dozdan 3 ay sonra) bakanlığa bağlı aşı merkezlerinde başlamış olup, kişiler daha önce aşı oldukları merkezlerde aşılarını yaptırabilirler.