Gazimağusa Kaymakamlığı: "e-devlet şifresi mesai saati bitimine kadar alınabilecek"
Gazimağusa Kaymakamlığı'ndan mesai bitimine kadar e-devlet şifresi alınabileceği açıklandı.
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Gazimağusa Kaymakamlığı'ndan mesai bitimine kadar e-devlet şifresi alınabileceği açıklandı.
Gazimağusa Kaymakamı Özden Keser'in yazılı açıklamasına göre, daha önce 12.00'ye kadar kaymakamlıktan e-devlet şifresi alınabilirken yoğunluk nedeniyle süre mesai saati bitimine kadar uzatıldı.
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