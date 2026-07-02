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  3. Gazimağusa Kaymakamlığı: "e-devlet şifresi mesai saati bitimine kadar alınabilecek"
Gazimağusa Kaymakamlığı: "e-devlet şifresi mesai saati bitimine kadar alınabilecek"

Gazimağusa Kaymakamlığı: "e-devlet şifresi mesai saati bitimine kadar alınabilecek"

Gazimağusa Kaymakamlığı'ndan mesai bitimine kadar e-devlet şifresi alınabileceği açıklandı.

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Gazimağusa Kaymakamlığı'ndan mesai bitimine kadar e-devlet şifresi alınabileceği açıklandı.

Gazimağusa Kaymakamı Özden Keser'in yazılı açıklamasına göre, daha önce 12.00'ye kadar kaymakamlıktan e-devlet şifresi alınabilirken yoğunluk nedeniyle süre mesai saati bitimine kadar uzatıldı.

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