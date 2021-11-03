Çocuk istismarının önlenmesine yönelik işbirliğinde ilk adım

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Asbank Ltd. arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında çocuk istismarının önlenmesine yönelik hayata geçirilen projenin ilk çalışması olan bilgilendirme animasyonu, Asbank yetkilileri tarafından bugün Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu ve bazı bakanlık bürokratlarına sunuldu.

Bakanlık’tan verilen bilgiye göre, öğrencilerin bilgilendirilmesi ve toplumsal farkındalığın yaratılması amacıyla hazırlanan animasyon, hem öğretmenlere öğretim materyali olacak hem de kamu spotu olarak medya organlarında yayınlanacak.

Amcaoğlu: “Çocuk istismarını önlemek ve toplumda bu konu ile ilgili farkındalık yaratmak için yapılacak olan çalışmalara açığız”

Bakan Amcaoğlu gerçekleştirilen sunum sonrası yaptığı konuşmada, çocuk istismarını önlemek adına hazırlanan animasyon çalışmasının çok başarılı olduğunu kaydetti.

Çocukların, toplumların geleceği açısından çok önemli olduğuna vurgu yapan Amcaoğlu, Bakanlık olarak, çocuk istismarını önlemek ve toplumda bu konu ile ilgili farkındalık yaratmak için yapılacak olan bu tür çalışmalara açık olduklarını belirtti.

Hazırlanan animasyonun, hem çocuklar hem de yetişkinlere ciddi şekilde bilinç ve farkındalık kazandıracağına dikkat çeken Amcaoğlu, ayrıca bu animasyonla istismar niyetinde olanlara da korku verileceğine işaret etti.

Toplumsal sorunların çözümü noktasında sorumluluğu devletin üstlendiğini ifade eden Amcaoğlu, bu sorunların çözülmesi adına, devletin, özel işletmeler ve sivil toplum örgütleriyle birlikte hareket etmesi gerektiğine dikkat çekti ve bu şekilde hareket edilmesi haline, sorunların çözüme kavuşturulması adına çok daha başarılı olacaklarını sözlerine ekledi.

Bu bağlamda, Asbank ile imzalanan iş birliği protokolünün kamu-özel ortaklığının en güzel örneğini teşkil ettiğini de dile getiren Amcaoğlu, animasyon çalışması için kurum yetkililerine teşekkür etti.

