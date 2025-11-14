Çocuk Hakları Festivali, 22 Kasım’da Kızılbaş Parkı’nda

4. Çocuk Hakları Festivali, 22 Kasım Cumartesi günü Lefkoşa’da yapılacak.

Çocukların hakları ve sorumlulukları konusunda toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla, “Hak ediyorum! Hak istiyorum!” sloganıyla gerçekleştirilecek festival, Kızılbaş Parkı’nda 14.00-17.00 saatleri arasında yer alacak.

SOS Çocukköyü Derneği ile Lefkoşa Türk Belediyesi iş birliği; Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) katkılarıyla yapılacak festivalde, CBA Basketbol Gösterileri, SOS Dans Grubu, Lefkoşa Belediye Orkestrası Çocuk ve Çok Sesli Gençlik Korosu, Cranberries Dance and Gym Center ve KKTC Cimnastik Federasyonu ekiplerinin gösterileri yer alacak.

Etkinlik boyunca, DJ Halil Erhan ile Kıbrıs DJ Akademi ekibinin performansı, ARUCAD ile sürpriz oyunlar, HASDER ile “Uçurtma ve Markutti Etkinliği”, survivor parkuru, mini futbol alanı, Okul Öncesi Eğitim Derneği ile “Hak ve Sorumluluklar Atölyesi” ve çeşitli çocuk oyunları yapılacak.

Tüm halkın katılımına açık ve ücretsiz olacak festival, çocukların sesini duyurmayı, eğlenceli bir ortamda öğrenmelerini hedefliyor.