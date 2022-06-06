Cittaslow Kıbrıs temsilcileri İtalya yolcusu

Kıbrıs Cittaslow Ağı temsilciler, Uluslararası Cittaslow Ağı Genel Kurulu'na katılmak üzere İtalya'ya gidiyor.

11 Haziran Cumartesi günü İtalya'nın Orvieto kentinde düzenlenecek toplantıya Kıbrıs Cittaslow Ağı'nı temsilen Ağ Başkanı ve Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar ile Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli katılıyor.

Kıbrıs Cittaslow Ağı'ndan verilen bilgiye göre, Kıbrıs'ın kuzeyinin temsil edildiği uluslararası ağ Cittaslow Ağı Genel Kurulu'na katılacak belediye başkanları, ülkedeki Cittaslow çalışmaları hakkında bilgi verecekleri birer de konuşma yapacak.

Uluslararası Cittaslow Ağı'na üye 32 ülkeden 282 üye kentin katılımı ile gerçekleştirilecek genel kurulda, Zurnacılar ve Sarıçizmeli'ye Cittaslow Kuzey Kıbrıs Ağ Teknik Koordinatörü Münevver Ebedi Çakmak, Yeniboğaziçi Belediyesi Cittaslow Koordinatörü Mehtap Sayıner ve Mehmetçik Belediyesi Cittaslow Koordinatörü Turgut Değirmencioğlu ile Bilim Kurulu Başkanı Azmi Öge eşlik edecek.