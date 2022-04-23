Cittaslow Belediyeleri Çocuk Belediye Meclisleri İzmir’de etkinliklere katıldı
Cittaslow Belediyeleri Çocuk Belediye Meclisleri, 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında İzmir’de yapılan etkinliklere katıldı.
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Cittaslow Belediyeleri Çocuk Belediye Meclisleri, 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin davetlisi olarak, İzmir’de yapılan etkinliklere katıldı.
Mehmetçik Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Mehmetçik, Yeniboğaziçi ve Geçitkale Çocuk Belediyeleri ekipleri Kuzey Kıbrıs ve bölgelerini tanıtan stantlar kurdu.
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