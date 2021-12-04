Cittaslow belediyeler İzmir'de

Cittaslow ağına üye Yeniboğaziçi, Lefke, Mehmetçik, Geçitkale ve Tatlısu Belediyeleri, İzmir’de düzenlenen 15. Travel Turkey İzmir Fuar ve Kongresi’ne katıldı.

KKTC Cittaslow Ağı’nı temsil eden belediyelerin temsilcileri, Perşembe günü başlayan ve bugün sona erecek fuara, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın davetiyle İzmir’de bulunuyor.

Türkiye’den 22 il ve 5 ülkeden 500 katılımcı ve 58 ülkeden ziyaretçileri bir araya getiren fuar, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı himayesinde, İzmir Ticaret Odası, TÜRSAB, TÜROFED, İzmir Vakfı desteği ile İZFAŞ ve TÜRSAB Fuarcılık tarafından organize edildi.

Kuzey Kıbrıs Cittaslow Ağı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cittaslow kentlerine özgü kültürel ürünlerin ve kentlerin doğasının tanıtıldığı fuarda, KKTC standında cittaslow kentlere özel ürünler sergilenerek, yerel ürünlerle ilgili tadım stantları kuruldu.

KKTC standında, yerel halk dansları kıyafetleri, el işi ürünleri, ülkeye özgü yiyecek ve içecekler tanıtılıyor.



Kuzey Kıbrıs Cittaslow Ağ Başkanı ve Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar, Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş ve Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan’a, Bilim Kurulu Başkanı Azmi Öge ve Belediyelerin Cittaslow Koordinatörleri fuarda görev alıyor.

Fuar süresince Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakan yardımcısı, İzmir Vali Yardımcısı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İz-Koop Başkanı Neptün Soyer ve birçok katılımcı belediye temsilcisi ve katılımcı tarafından ziyaret edilen KKTC standının büyük ilgi gördüğü kaydedildi.

Fuar süresince yapılan temaslar sonrasında İzmir’de İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilecek Cittaslow Ağı üreticilerini, ürünleriyle İzmir halkıyla buluşturacak, “Kıbrıs Günleri” projesi konusunda görüşmelerin de tamamlandığı ve tarih belirlenip etkinlik için gerekli çalışmaların başlatılmasına karar verildiği belirtildi.