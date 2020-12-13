Çıralı Bakery’de yangın
Girne’de faaliyet gösteren Çıralı Bakery isimli iş yerinin mutfak kısmında bulunan fritöz içerisindeki yağın aşırı ısınması sonucunda yangın çıktı.
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Dün saat 18:00 sıralarında, Girne’de faaliyet gösteren Çıralı Bakery isimli iş yerinin mutfak kısmında bulunan fritöz içerisindeki yağın aşırı ısınması sonucunda yangın çıktı. Yangın neticesinde sanayi tipi aspiratör ve fırın kısmen yanarak hasar gördü.
Yangın, iş yeri çalışanları ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.
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