Cinsel tacizden tutuklandı, poliste 83 suç kaydı çıktı

Lefkoşa’da 2 kadına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla A.C.V tutuklandı, zanlının hakkındaki suçlamalarla ilgili poliste 83 farklı suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı.

Mahkemeye çıkarılan zanlı hakkında 2 gün tutukluluk kararı alındı.

Polis çavuşu Hüseyin Ergüleç, mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlının 10 Şubat’ta saat 20:00 raddelerinde Küçük Kaymaklı-Lefkoşa'da iki kadına cinsel davranışta ve cinsel tacizde bulunduğunu belirtti.

Lefkoşa Adli Şube’ye gelen iki kadının şikayette bulunduğunu söyleyen polis, yapılan soruşturmada poliste 83 farklı kaydı bulunan A.C.V olduğunun tespit edildiğini dile getirdi.

Polis, zanlının aynı gün Lefkoşa'da tespit edilip tutuklandığını ifade ederek,

tahkikatının henüz devam ettiğini, olay mahallinin güzergahında bulunan ve henüz isimleri tespit edilemeyen şahıslardan ifade alınması gerektiğini belirtti.

Zanlının serbest kalması halinde tanıklara müdahale etme olasılığı olduğundan bahseden polis, zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.