Cinsel istismar zanlısı 3 ay cezaevine gönderildi
Girne’de 5 yaşındaki iki çocuğa cinsel istismarda bulunan C.Ç dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Girne’de 5 yaşındaki iki çocuğa cinsel istismarda bulunan C.Ç dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Levent Ekrem olguları aktardı. Levent Ekrem, 20 Mart 2022 tarihinde saat 16.00 sıralarında Girne’de 5 yaşlarındaki iki çocuğu, parka götüreceğini söyleyen zanlının çocukları 23 Nisan İlkokulu’nun arka kısmına götürdüğünü söyledi.
Olayı gören aynı mahallede sakin çocukları durumu bildirdiğini, zanlının suçüstü yakalandığını ifade eden polis memuru Levent Ekrem, zanlının tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldığını, hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını söyledi. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, işlenen suçun toplumda infial yarattığını belirterek, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.
Mahkeme zanlıyı 3 ayı aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderdi.