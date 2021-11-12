‘Cinsel istismar, taciz, saldırı’ zanlısı, yargılanmayı cezaevinde bekleyecek

Ülkeye 2 ay önce turist olarak gelen ve sokakta gördüğü çocuk, kadınlara karşı cinsel saldırıda bulunan zanlı S.S bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı, yargılanıncaya dek cezaevine gönderildi

Çaldığı cüzdanı verdiğini ileri sürdüğü T.K’nin ise olayla bağlantısı olmadığını belirlenerek serbest bırakıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Vasvi Özbey, zanlı S.S’nin “Çocuğun cinsel İstismarı, Cinsel Saldırı, Cinsel Taciz, Darp, Uygunsuz Tavır Hareket ve Sirkat” suçlarından methaldar olduğunu belirtti.

Zanlının değişik tarihlerde sokakta birçok çocuk ve kadına cinsel istismar, taciz ve saldırıda ve uygunsuz tavırda bulunduğunu aktardı, mesele ile ilgili olarak soruşturmanın tamamlandığını söyleyerek ikamet izinsiz olan zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, meselenin ciddiyetine bulgu yapıp, zanlının 3 ayı aşmamak üzere hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.