Çin’de 132 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü

Çin'de 132 yolcusu bulunan Eastern Havayollarına ait uçak, ülkenin Guangxi eyaletinde düştü. Kaza ormanlık alanda geniş bir yangına neden olurken can kaybına ilişkin henüz resmi bir bilgi gelmedi.

Çin'de 132 yolcusu bulunan Eastern Havayollarına ait uçak ülkenin Guangxi eyaletinde düştü.

Çin Sivil Havacılık İdaresinden yapılan açıklamada, 123'ü yolcu 9'u mürettebat 132 kişiyi taşıyan yolcu uçağının ülkenin güneyindeki Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nde kaza yaptığı belirtildi.

CAN KAYBI BİLİNMİYOR

Çin devlet televizyonu uçağın düştüğü dağlık alanda geniş bir yangın çıktığını duyurdu. Can kaybına ilişkin henüz resmi bir bilgi yok.





SEBEBİ BİLİNMİYOR, EKİPLER BÖLGEYE YÖNLENDİRİLDİ

Kazaya neyin neden olduğu henüz bilinmezken çok sayıda kurtarma ekibi bölgeye yönlendirildi.