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Halil Falyalı toprağa verildi

Halil Falyalı toprağa verildi

Silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Halil Falyalı bugün Kumyalı’da toprağa verildi.

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Çatalköy’de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Halil Falyalı, bugün köyü olan Kumyalı’da toprağa verildi.

Halil Falyalı’nın cenazesi sabah saatlerinde Yakın Doğu Üniversitesi hastanesi morgundan alınarak ve Çatalköy’deki evine götürüldü.Evindeki kısa törenin ardından  Kumyalı’ya götürülen Halil Falyalı, öğle namazının ardından Kumyalı mezarlığına defnedildi. Silahlı saldırda hayatını kaybeden şoförü Murat Demirtaş’ın cenazesi ise Türkiye’de toprağa verilecek.

Güvenlik keşfi yapıldı

Falyalı'nın cenazesi önce Kumyalı'daki evine götürüldü.
Burada basının görüntü almasına izin verilmedi.
Cenaze töreni öncesinde Falyalı'nın korumaları bölgede güvenlikle ilgili keşif yaptı.
Mezarlığa giriş ise kapatıldı.

Başbakan ve siyasiler cenazede

Cenazeye Başbakan Faiz Sucuoğlu, İçişleri Bakanı Kutlu Evren, UBP Milletvekili Ünal Üstel, Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, UBP Milletvekili Nazım Çavuşoğlu ve UBP eski Milletvekili Aytaç Çaluda, Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu, Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip katıldı.

 

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Köy girişinde çok sayıda polis görev aldı.

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Cenaze töreni nedeniyle neredeyse her sokakta bir polis bulundu.

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Cenaze konvoyu, Falyalı’nın köydeki evinden geçtikten sonra köy camisine ulaştı.

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Kumyalı Camisi'nde çok sayıda kişi Falyalı'nın cenazesinin gelmesi bekledi.

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Cenaze törenine, Falyalı’nın ailesi, yakınları ve personelinin yanı sıra, Cumhuriyet Meclisi Geçici Başkanı Ünal Üstel, Başbakan Faiz Sucuoğlu, bazı bakanlar, belediye başkanları, milletvekilleri, siyasiler ve çok sayıda kişi katıldı.

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Falyalı'nın cenazesi Kumyalı Camisi'ne getirildi.

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Halil Falyalı'nın eşi Özge Taşker Falyalı cenazede eşinin tabutunun yanında bulundu.

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Falyalı'nın tabutu bir dönem başkanlığını yaptığı Mağusa Türk Gücü bayrağı ile Türkiye ve KKTC bayraklarıyla örtüldü.

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