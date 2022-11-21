Çin ile Kıbrıs arasında 651 milyon dolarlık ticaret

Çin’in Kıbrıs Büyükelçisi Liu Yantao, bu yılın ilk 9 ayında, Kıbrıs Cumhuriyeti ile Çin arasındaki ticaretin 651 milyon dolara ulaştığını ve bu rakamın, bir önceki yıla kıyasla yüzde 50’den fazla olduğunu açıkladı.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre Liu, Çin Komünist Partisi’nin 20’inci kongresi nedeniyle düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, Çin’in diğer ülkelerle, dünya için daha iyi bir gelecek adına işbirliği yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Çin Büyükelçi Vekili Sheng Wang da, basın toplantısındaki konuşmasında, Çin ile Kıbrıs ilişkilerinde ortak gelecek ve Federal Birleşik Kıbrıs fikrini desteklediklerini kaydetti.