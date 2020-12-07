Cihangir’de Covid paniği

Cihangir köyünde bir kadında Covid-19 tespit edildi. Birçok temaslısı karantinaya alındı. Söz konusu vaka haberinin ardından Cihangir köyünde 25 Covid-19 vakasının daha olduğu iddiaları ortaya atıldı. Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler bu iddiaları yalanladı.

Cihangir köyünde bir kadının Covid-19 testinin pozitif çıktığını, temaslısı olan bazı kişilerin de karantinaya alındığını ifade eden Karavezirler, bölgede bir sıkıntı olmadığını belirtti.

Belediye olarak da üzerlerine düşeni yaptıklarını anlatan Karavezirler, personele üçüncü kez PCR testi yaptıklarını anlattı.