“Ciddi oranda yağış azlığı yaşadığımız bir yıl geçiriyoruz”

Meteoroloji Dairesi’nin tahminlerine göre, önümüzdeki iki ay Batı Mesarya’da normallerinden az veya normalleri civarında, Karpaz ile Kuzey Sahil ve Beşparmaklar bölgelerinde ise normallerinden fazla yağış gerçekleşmesi bekleniyor.

Meteoroloji uzmanları, ülkede Aralık ayında yağış beklentisine rağmen bu yağışların yıllık ortalamayı biraz yükseltebileceğini ama bunun kurak bir yıl geçirilmeyeceği anlamına gelmeyeceğini söylüyor…

Meteoroloji Dairesi’nin tahminlerine göre, ortalama sıcaklıkların; Ocak ayında mevsim normallerinin 1 ile 2 derece üzerinde olması beklenirken, bunun günlük maksimum sıcaklıkların 3 ile 5 derece daha yüksek olması anlamına geldiği belirtiliyor.

Meteoroloji Dairesi Müdürü Sinan Güneş, yarı kurak iklim kuşağında bulunan ülkede, 50 yıllık yağış miktarlarına bakıldığında, son yıllarda yağışlarda aşırı bir azalma olmadığını, ancak iklim değişikliğiyle yağış tipi ve yoğunluğunda farklılıklar olduğunu söyledi.

Güneş, eskiden bir aya yayılan yağışların artık birkaç günde, hatta birkaç saatte gerçekleştiğini; bu tür yağışların ise su taşkınlarına ve sele yol açarken, yer altı kaynaklarına katkı sağlamadığını, tarım ve hayvancılıkla geçinenleri olumsuz etkilendiğini kaydetti.

İklim değişikliği nedeniyle önümüzdeki yıllarda, kısa süreli, şiddetli gök gürültülü yağışların daha sık yaşanacağı ve buna bağlı şehir sellerinin daha sık meydana gelebileceğinin öngörüldüğüne dikkat çeken Güneş, kuraklık, sıcak hava dalgaları, toz taşınımı ve hortum gibi hadiselerin sayısının ve şiddetlerinin artmasının da olası olduğuna işaret etti.

Güneş, Kıbrıs’ta son yıllarda sıkça görülmeye başlayan bir diğer hava olayı olan toz taşınımının temel nedeninin ise, kuraklık ve çölleşme olduğunu; çölleşme, arazi bozulumu ile kuraklığın, Kıbrıs’ın da aralarında bulunduğu birçok ülke için tehdit oluşturduğunu söyledi.

Kıbrıs’ın Afrika (Sahra Çölü) ve Orta Doğu kaynaklı çöl tozlarının etkisi altında bulunduğunu belirten Güneş, “Küresel iklim değişimi ve bunun sonucunda çölleşme ve kuraklığın artması nedeniyle ilerleyen zamanlarda bölgemize daha fazla ve daha uzun süreli toz taşınması beklenmektedir” dedi

TAK’a konuşan Meteoroloji Dairesi Müdürü Sinan Güneş, sıcaklık ve yağışlarla ilgili son verileri, ileriki aylar için sıcaklık ve yağış tahminlerini paylaştı. Güneş, toz hadisesi, kuraklık ve iklim değişikliğinin Kıbrıs üzerindeki etkilerine dair bazı değerlendirmelerde bulundu.

2025 Şubat ayında en düşük sıcaklık rekoru kırıldı: -6.2 santigrat derece

Meteoroloji Dairesi Müdürü Sinan Güneş, bu yıl kaydedilen sıcaklık rekorlarıyla ilgili bazı verileri de paylaştı. Güneş, 2025 Şubat ayında KKTC’de 1974-2025 yılları arasında, son 50 yılda kaydedilen en düşük sıcaklık rekoru kırıldığını söyledi.

Güneş şöyle konuştu:

“25 Şubat tarihinde Geçitkale’de sıcaklık-6.2 santigrat derece olarak ölçüldü. Tarihi en düşük sıcaklığının yaşandığı Şubat ayının ardından Mart ayında ise bunun tamamen tersi bir tablo ortaya çıktı. 16 Mart 2025’te Geçitkale’de ölçülen 34.8 santigrat derece sıcaklık, KKTC’de son 50 yılda Mart ayları içerisinde ölçülen en yüksek sıcaklık değeri oldu.”

2025 yılı yağış ve kuraklık değerlendirmesi

Bu yılki yağışlar hakkında da değerlendirmelerde bulunan Güneş, ocaktan ekime kadar geçen 10 aylık dönemde yağışların tüm aylarda normallerinin altında kaldığını; özellikle Ocak ve Ekim aylarında yağışların normallerinin “oldukça altında” gerçekleştiğini söyledi.

Güneş, Ocak ayı yağışlarının yüzde 92, Ekim ayı yağışlarının ise yüzde 89 olarak normallerinin altında gerçekleştiğini kaydetti.

“Ciddi oranda yağış azlığı yaşadığımız bir yıl geçiriyoruz”

Güneş, “2025 Ocak ayı, son 50 yılın en az yağış alan ocak ayı olarak kayıtlara geçti, normalinin (metrekareye 74.9 kg) altında yalnızca metrekareye 6.0 kilogram yağış düştü. Şubat ayında yağışlar normallerinin yüzde 20,7; Mart’ta yüzde 62, Nisan ve Mayıs’ta yüzde 14’ten daha az gerçekleşti. Temmuz ve Ağustos ayları, sıcak ve az yağışlı, hatta yağışsız aylardır, ama bu aylarda normallerinde yüzde 1.6 ile 1.8’lik bir yağış miktarı var ancak bu yıl bu ayları sıfır yağışla tamamladık. Eylül ayında yağışlar normalinden yüzde 94 daha az. Tüm bu aylara baktığımızda normalinde yağış alan bir ay yok. Bu da ciddi oranda yağış azlığı yaşadığımız bir yıl geçiriyoruz anlamına geliyor.” dedi.

“2025 yılında genel olarak kurak bir yıl geçirdiğimiz tartışmasızdır” diyen Güneş, şöyle konuştu:

“Kasım ayı yağış verileri henüz hesaplanmadı. Aralık’ta çok fazla yağış olması halinde ki öyle bir öngörümüz yok, bu yıllık ortalamayı biraz yükseltebilir ama bu kurak bir yıl geçirmediğimiz anlamına gelmez.”

İklim değişikliği: Yağış şiddetlerinde, sürelerinde ve etkilediği alanlarda değişimler başladı

Yarı kurak iklim kuşağında bulunan Kıbrıs’ta, yaz mevsiminin sıcak ve kurak; kış mevsiminin ise ılık ve az yağışlı geçtiğini anımsatan Güneş, 50 yıllık yağış verilerine bakıldığında, son yıllarda yağışların aşırı derecede azaldığı yorumu yapmanın doğru olmayacağını ancak iklim değişikliğiyle birlikte yağış şiddetlerinde, sürelerinde ve etkilediği alanlarda değişimler olmaya başladığını vurguladı.

-“Eskiden bir ayda kaydedilen yağış miktarları, günümüzde bir haftada, hatta bir günde kaydediliyor”

Bundan 5-6 yıl öncesine kadar daha uzun bir zaman aralığına yayılan yağışların artık günümüzde daha kısa süreli, daha şiddetli ve noktasal olmaya başladığını anlatan Güneş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Eskiden bir ayda kaydedilen yağış miktarları günümüzde bir haftada hatta bazen bir günde kaydedilmeye başladı. Bu yağışlar yeraltı su kaynaklarına katkı sağlayamıyor. Adanın bir bölgesinde aşırı yağış ve sel olurken, diğer bölgelerinde kuraklık yaşanıyor. Bu da özellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşan insanımızı olumsuz yönde etkiliyor. Kıbrıs’ta hem konum itibarıyla hem de küresel iklim değişimine bağlı olarak farklılaşan yağış rejimi dolayısıyla kuraklık şiddetleri ve süreleri artıyor.”

“Daha fazla ve daha uzun süreli toz taşınımı bekleniyor”

Kıbrıs’ta son yıllarda sıkça görülmeye başlayan bir diğer hava olayı olan toz taşınımına ilişkin ise Güneş, toz taşınımının temel nedeninin, kuraklık ve çölleşme olduğunu; çölleşme, arazi bozulumu ile kuraklığın, Kıbrıs’ın da aralarında bulunduğu birçok ülke için tehdit oluşturduğunu söyledi.

Kıbrıs’ın Afrika (Sahra Çölü) ve Orta Doğu kaynaklı çöl tozlarının etkisi altında bulunduğunu belirten Güneş, “Küresel iklim değişimi ve bunun sonucunda çölleşme ve kuraklığın artması nedeniyle ilerleyen zamanlarda bölgemize daha fazla ve daha uzun süreli toz taşınması beklenmektedir” dedi.

Aralık ve Ocak ayları için sıcaklık ve yağış tahminleri

Güneş, dairenin mevsimsel tahmin ve iklim çalışmalarına göre, Aralık ve Ocak ayları için yağış ve sıcaklık tahminlerini de paylaştı.

Güneş; buna göre Aralık ayında yağışların, Batı Mesarya Bölgesi’nde normalinin (metrekareye 65.7 kg) altında, diğer bölgelerde özellikle Karpaz Bölgesi’nde normalinin (metrekareye 104.9 kg) üstünde; Ocak ayında ise Karpaz Bölgesi (normali metrekareye 91.4 kg) ile Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi’nde normalinden (metrekareye 92.9 kg) fazla, diğer bölgelerde ise normali civarında olmasının beklendiğini ifade etti.

Ortalama sıcaklıkların ise; Aralık ayında normali (12.8 derece) civarında; Ocak ayında ise normalinin (11.2 derece) 1 ile 2 santigrat derece üzerinde seyredeceğinin öngörüldüğünü belirten Güneş, bunun da günlük maksimum sıcaklıkların 3 ile 5 santigrat derece daha yüksek olması anlamına geldiğini aktardı.

“Kısa süreli şiddetli yağışlar ve şehir selleri daha sık yaşanabilir”

Güneş, Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nin (IPCC) açıkladığı son raporlara göre; küresel iklim değişiminden en fazla etkilenecek ülkeler arasında Kıbrıs’ın da bulunduğuna dikkat çekerek, Dairenin 1975’ten bu yana 50 yıllık kayıtlarıyla yapılan analizlerden de görüldüğü üzere sıcaklık, yağış, kuraklık, rüzgar gibi parametrelerdeki değişimin bu raporu doğruladığını vurguladı.

Güneş, “Buna göre önümüzdeki yıllarda, bölgemizde kısa süreli, şiddetli gök gürültülü yağışların daha sık yaşanacağını ve buna bağlı olarak da şehir sellerinin daha sık meydana gelebileceğini söyleyebiliriz” dedi.

Güneş, ülkeyi en çok etkileyen hava olaylarından kuraklık, sıcak hava dalgaları, toz taşınımı ve hortum gibi hadiselerin sayı ve şiddetinin artmasının da olası olduğunu söyledi.

İklim değişikliğiyle bağlantılı şiddetli hava olaylarını erken uyarı sistemiyle takip etmede önemli bir yere sahip olan meteoroloji radarı eksikliğinin giderilmesi için 2024 yılında çalışmaların başlatıldığını anlatan Güneş, ancak bütçeleme konusunda bazı sıkıntılardan ötürü bu sistemi bu yıl hayata geçiremediklerini kaydetti.

Güneş, “Bu radar teknolojisine sahip olmamız lazım. Aşırı hava olaylarının önceden ihbarlarını verebilmemiz gerek. Güney’de iki adet, Türkiye’de ise 19 adet var, bu yıl artış yapıyorlar. Bu radar, meteoroloji alanında artık ‘olmazsa olmaz’ haline gelmiş bir teknolojidir.” dedi.

“İklim değişimi ile mücadele etmek istiyorsak bir devlet politikası olmalı”

Gelişmiş ülkelerin gelecek 10, 20 ve 50 yıl hatta daha uzun sürelerde iklim değişiminin nasıl olacağı, bundan nasıl etkilenecekleri konusunda araştırmalar yaptığını ve sonuçlarına göre ülke stratejilerini belirlediklerini ifade eden Güneş, Meteoroloji Dairesi’nde konusunda uzman personelin günlük, aylık, yıllık ve uzun yıllar bazında sürekli çalışmalar yaptığını, yapılan bu çalışmaların dairenin web sitesinde yayımlandığını aktardı.

Güneş, “Ancak iklim değişikliğiyle mücadele etmek istiyorsak ilgili tüm paydaşların birlikte hareket etmesi, yani bunun bir devlet politikası olması gerekmektedir.” dedi.

Güneş, dairenin Hava Tahmin Merkezi’nin, aralık ayında, bakanlığın arkasında bulunan yeni binasına taşınacağı ve çok daha yüksek teknolojik donanımla hizmet vereceği bilgisini de paylaştı.

Haber: Anıl Işık / Fotoğraflar: Süleyman Önal (TAK)