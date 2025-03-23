CHP'den Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilk tepkiler: "Bunun hesabını verecekler"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. CHP'den ilk tepkiler geldi.

Mansur Yavaş: Hukuk sistemimiz adına utanıyoruz

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın İmamoğlu hakkında “yolsuzluk” soruşturmasında tutuklama kararı verilmesine ilk tepkisi şöyle oldu:

“Saat 6.5'a kadar bekledik. Hem işin uzaması hem de burada oy kullanmak için yola çıktık. Hiç uyumadan geldik haberi de şimdi aldık. Hukuk sistemimiz adına utanıyoruz. Çünkü yargılama esnasında gördük ki soruşturmanın gizliliği kavramı var, ancak oradaki ifade adeta beş dakika sonra bütün Türkiye’ye servis yapıldı. İfadelerin hepsi suçlamalar kamuya yayıldı. Bunların gizli olması lazımdı. Bir diğer konu avukatların ulaşamadığı suçlamalara tv’den izledik bu da işin ne kadar siyasi olduğunu ortaya koyuyor. İmamoğlu’nun engellenmesi ülkemiz adına utanç verici. Dünyada da yayınlar yapıldı Türkiye’deki demokrasi ve hukuk sistemi sorgulanmaya başlandı. Bu daha fazla yoksulluk olarak bize döndü. Bu bir kötülüktür. Yabancı sermaye çıkmaya baladı. Kayyum atanmamasına sevindim.

İddianame yok ortada iddialar var sadece. Gizli tanık iddialarına dayanan. Şöyle bir soru olabilir mi, şu şahısla çok konuşmuşsunuz… kaldı ki bir kısmı da incitici, ailenizde terörle iltisaklı bir kimse var mı? Varsa görürsünüz zaten! Bunlar nasıl sorular!

Artık bu ülke rövanş hukukundan da kurtulmalı. Tarafsız davranacak yargı sisteminin kurulması lazım.

CHP’li hiçbir belediyenin yargılanmaktan soruşturmaktan imtina ettiğini görmedik. Bana da onlarca müfettiş geldi. Kendi müfettişlerimiz teftiş ediyor korkacak hiçbir şeyimiz yok. Ama kumpas kurmak istedikten sonra her şeyi yapabilirler!"

Tanrıkulu: Bu hukuk değil, adalet değil, doğrudan doğruya siyasi darbe!

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına, “Bu hukuk değil, adalet değil, doğrudan doğruya siyasi darbe!” diye tepki gösterdi. “Bunun bir sonucu olarak cumhurbaşkanı adayımız tutuklandı. Ne söylesek az!” diyen Tanrıkulu, “Son derece öfkeliyim. Böyle karar olmaz. İfadeleri okudum gerçekten 16 milyonluk kentin başkanına bu sorular sorulmaz. İnsanlar utanırlar ayıp yani, hukuk adına ayıp. Bu kadar ciddiyetsizlik olmaz. Geçmişte bu operasyonlarla karşı karşıya kalan iktidar odakları oldu. Ne oldu? Bunu yapanlar şimdi nerede? Başlarında hakim, savcı sıfatı olanlar bizden aldıkları yetkileri kötüye kullanıyorlar” ifadelerini kullandı.

Başarır: Bunun hesabını verecekler

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Bunun hesabını verecekler. Bu çocukların geleceğini karartmayacaklar. Oy kullandığımız sırada karar geldi. Dün bu ülkede canlı yayın yapılamadı. Televizyonlar karartıldı, siyasetçiler tutuklandı. Kenan Evren yapmadı bunu. Bunun hesabını verecekler" dedi.