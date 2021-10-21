Cezaevinde vaka sayısı 124 oldu

Lefkoşa Merkezi Cezaevi’ndeki bulaşta vaka sayısı 124’e yükseldi. Cezaevinde geçtiğimiz günden bu yana 11 kişinin daha COVID-19 olduğu öğrenildi.

122’si erkek, 2’si kadın toplam 124 mahkum ve tutuklunun COVID-19 olduğunu belirten KTAMS Başkanı Güven Bengihan, 8 de gardiyanın virüse yakalandığını ifade etti.

Hatırlanacağı üzere; Lefkoşa Merkezi Cezaevi’nde başlayan COVID-19 bulaşı ile ilk etapta 80 mahkum ve tutuklu pozitif olmuş, bir kişi Pandemi Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, geriye kalan 79 mahkum ve tutuklu önce otele, ardından apar topar yeni cezaevine gönderilmişti.

Cezaevinde mahkum ve tutuklular arasında başlayan bulaşta ardından belli aralıklarla toplamda 8 gardiyanın testi pozitif çıkmıştı.

Merkezi Cezaevi'nde meydana gelen COVID-19 salgını ciddi bir krizi de beraberinde getirmişti.

Gardiyanların gerekli önlemler alınmadan işbaşı yapmayı reddetmiş, İçişleri Bakanı Kutlu Evren ve cezaevinde örgütlü sendikaların cezaevine gelmesi ve burada yapılan istişareler ile uzun uğraşlar sonucu gardiyanlar iş başı yapmayı kabul etmişti.

Evren: Bulaş bir ay içinde çözülecek diye düşünüyoruz

Cezaevindeki salgına gardiyan tepkisi

COVID-19 olan gardiyan sayısı 7'ye yükseldi