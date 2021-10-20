Evren: Bulaş bir ay içinde çözülecek diye düşünüyoruz

İçişleri Bakanı Kutlu Evren: “Talepleri dinledik, olumlu yanıt verdik, sıkıntılar giderilecek, bu bulaş bir ay içinde çözülecek diye düşünüyoruz”

Lefkoşa Merkezi Cezaevi Müdürü Metin Bilmem: “Önce ailelerimizden, ardından toplumdan uzak olmamız gerek. Artık hepimizin virüsü bulaştırması söz konusu. Tedbirler arttırılmalı, bunun sözünü aldık.”

KTAMS Başkanı Güven Bengihan: “Çalışanlar kelle koltukta görev yürütüyor, tedbirler arttırılmalı, bulaşın durdurulması yönünde taleplerimizi yaptık, olumlu yanıt aldık, takipteyiz”

KAMU-SEN Başkanı Metin Atan: “Umarım verilen sözler yerine getirilir. Konunun takipçisi olacağız”

Fehime ALASYA

Merkezi Cezaevi'nde meydana gelen COVID-19 salgını ciddi bir krizi de beraberinde getirdi.

İçişleri Bakanı Kutlu Evren, KAMU-SEN Başkanı Metin Atan, KTAMS Başkanı Güven Bengihan ve Lefkoşa Merkezi Cezaevi Müdürü Metin Bilmem yaşanan gelişmeleri YENİDÜZEN’e değerlendirdi.

İçişleri Bakanı Kutlu Evren:

“Talepleri dinledik, olumlu yanıt verdik, sıkıntılar giderilecek, bu bulaş bir ay içinde çözülecek diye düşünüyoruz”

Cezaeviyle ilgili Sendikaların ve çalışanların birkaç talebi olduğunu belirten İçişleri Bakanı Kutlu Evren, yapılan görüşmelerde taleplerine olumlu yanıt verdiğini, sıkıntıların kısa sürede giderileceğini anlattı.

Evren, cezaevindeki görüşmesinin ardından YENİDÜZEN’e de açıklamalarda bulundu.

Uzun süredir çok ciddi kontrol ve denetim altında ilerlerken bilinmeyen bir noktadan Cezaevi’ne giren COVID-19 virüsü ile salgının başladığını ifade eden Evren, ilk etapta 150 civarında tutuklunun ise temaslı olduğunu anlattı.

Zaman içinde bulaşın yayıldığını anlatan Evren, pozitif tutukluların bir yurda aktarıldığını, görev başında olan gardiyanların ise mesai bitiminde ailelerinden uzakta izole şekilde bir yurtta konaklaması için çalışmaların başlatıldığını kaydetti.

Toplantıda cezaevindeki ‘bazı aksaklıklarla ilgili görüşmeler yaptıklarını ve durumu toparladıklarını’ dile getiren Evren, bir ay içinde cezaevindeki bulaşın çözüleceği öngörüsünü paylaştı.

Sendikaların ve çalışanların birkaç talebi olduğunu belirten Evren, aynı zamanda bir de hemşirenin cezaevinde görevlendirileceğini anlattı.

Yeni cezaevindeki son durum: “Yasa Meclis’ten geçince taşınacağız, ufak tefek aksaklıklar gideriliyor”

Yeni cezaevindeki son durumu da YENİDÜZEN’e değerlendiren Evren, şöyle devam etti:

“İlgili şirket cezaevini bitirdi. Bir kısım eksiklikler giderildi. Bunların içinde oraya yeni personel alımı için yasanın Meclis’ten geçirilmesi de vardı. Oranın işleyişinin düzenlenmesi için bu gerekliydi. Şu anda yaptığımız yasa Meclis’in alt komitesindedir. Yasa, Meclis’in yavaş çalışmasından dolayı orada kaldı. Bu yasa Meclis’ten geçince kadroları genişleterek oraya taşınacağız.

Yeni yer 4 dönüme ayrılmış büyük bir alandır. Beklenmedik bazı sıkıntılar çıkabilir. Oranın her şeyi hazır ama su motorlarında arıza tespit edildi. ilgili müteahhit 2, 3 gün içinde yurt dışından gerekli motor ve teknik eksikliklerini tedarik edip sıkıntıyı giderecek. Yasa geçtikten sonra tamamen oraya taşınacağız.”

Lefkoşa Merkezi Cezaevi Müdürü Metin Bilmem:

“Artık hepimizin virüsü bulaştırması söz konusu”

“En büyük sıkıntı, gardiyanların hasta olan tutuklularla temasının en aza indirilmesi idi. Bu temasların nasıl kesileceğini ilgililere aktardık. Günde 3 kez yapılan sayımın 1 kez yapılmasın, söz konusu sayımın kapalı alanda değil, açık alanda yapılmasını talep ettik. Hemşire talep ettik. Maske ve tulum sıkıntılarımızı aktardık. Görevden çıkan ve ailesinin dışında kalacak ayrı yeri olmayan personellere de geçici bir süreliğine konaklama alanı, otel ayarlanacağı sözünü aldık. Bu arkadaşlar hepsi yakın temaslı sayılır. Bir süre önce ailelerinden, ardından toplumdan uzak olmaları gerek. Yani genel olarak, görülen sıkıntıların geneli bugün burada sözlü olarak çözüldü. Artık hepimizin virüsü bulaştırması söz konusu. Şu anda içeride 604 tane hükümlü tutuklu var. ”

KTAMS Başkanı Güven Bengihan:

“Çalışanlar kelle koltukta görev yürütüyor, tedbirler arttırılmalı”

“Burada çalışanlar hem kendi hem de aileleri açısından güvenilir olarak çalışmaya gayret ediyor. Buradaki bulaş artıyor, çalışanlar endişeli. Koğuşlardaki virüs ve bulaşın bir an önüne geçilmeli ki toplumsal bulaşın da önüne geçilebilsin. Önceli buradaki bulaşı durdurmaktır. Bugünkü tepkimiz de bu bulaşın durdurulması yönündedir. Görüyoruz ki bulaş durdurulamadı. Buradaki çalışanlar sağlık çalışanı değil ama her şeyle ilgileniyorlar, hem gardiyanlar, hem sağlık çalışanı. Bu süreç çok önemli, çalışanlara destek şart. Bakanlık bugün bazı iyileştirilmelerin olacağını belirtti. Taleplerimize karşın olumlu yaklaştılar. Ayrıcalık istemedik, maddi manevi destek istemedik, bulaşın önlenmesi için taleplerimiz oldu. Çalışanlar kelle koltukta görev yürütüyor, bu bilinmeli ve ona göre yorumlar yapılmalı. Hemşire de talep ettik, sağlık çalışanı sürekli burada olacak şekilde kalmalı. Eldiven, tulum, dezenfektan gibi hijyen malzemeleri sözü de verildi. Umarım tüm bu sözler günü kurtarmak adına değil, biz bunların takipçisi olacağız. İyi niyetli olarak görev başına geçiyoruz.

KAMU-SEN Başkanı Metin Atan:

“Umarım verilen sözler yerine getirilir. Konunun takipçisi olacağız”

“Bir an önce cezaevindeki bulaşın önüne geçilmesi gerekiyor. Artacağından endişeliyiz. Nasıl önüne geçebiliriz diye önlemler alınmalı. Güvenliği de sarsmayacak ve bulaşı kesecek tedbirler alınmalı. İdare ile görüşmelerimiz oldu. Mahkumlar da çalışanlar da bu konulardan sıkıntılı. Çalışanlarımız bu süreci ailesinden uzak yerlerde geçirilmeli. Sayım sayısının azaltılması, iç ve dış teması en aza indirmek için tedbirler istedik. Tulum ve mask ihtiyaçlarını aktardık. Sağlık açısından daha detaylı bilgi aldık. Bakan talimatı ile yüklü miktarda tulum ve hijyen malzemesi tedarik edilecek dendi. Kış dönemine giriyoruz, tedbirler arttırılmalı. Şimdilik uzlaşı sağladık, umarım verilen sözler yerine getirilir. Konunun takipçisi olacağız.”

Cezaevindeki salgına gardiyan tepkisi