Cezaevindeki salgına gardiyan tepkisi

Merkezi Cezaevi'nde meydana gelen COViD-19 salgını ciddi bir krizi de beraberinde getirdi.

Birçok mahkumun ardından 7 gardiyanın da pozitif çıkmasıyla gardiyanlar duruma tepki gösterdi.

Merkezi Cezaevi önünde toplanan gardiyanların gerekli önlemler alınmadan işbaşı yapmayı reddettiği belirtiliyor.

İçişleri Bakanı Kutlu Evren de şu sıralarda cezaevi önünde yetkili sendikalar ve sağlık sorumluları ile durumu ele alıyor.

Hatırlanacağı üzere; COVID-19 olan ve önce otele, ardından yeni cezaevine taşınan 79 mahkum ve tutuklu ‘sular akamadığı’ gerekçesiyle dün yeniden karantina oteline götürülmüştü.

YENİDÜZEN’e konuşan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, yeni cezaevindeki 3 su motorunun arızalandığını, 2 gündür mahkumlara su verilemediğini anlatmıştı.

Bengihan,“Ellerini yüzlerini dahi yıkayamazken nasıl olur da sağlıklı ve hijyen içinde COVID-19’u atlatmalarını bekleyebiliriz bilemiyorum” şeklinde konuşmuştu.

Gardinyanlar tedirginlik yaşıyor

Bakan Cezaevinden ayrıldı, gardiyanlar ve sendika başkanları, Temaslı Takip Merkezi Sorumlusu Dr. Şebnem Benar ile konuşmasını sürdürüyor. Gardiyanlar, görev başına geçip gelmemekte tedirginlik yaşıyor. Bakan ile olumlu bir görüşme geçirdikleri gözlemlenen gardiyanların sağlık ve cezaevindeki işleyişle ilgili endişeleri sürüyor.

8 gardiyan, 113 tutuklu/mahkûm pozitif

Elde edilen son bilgiye göre 8 gardiyan, 113 tutuklu/mahkûm coronavirüse yakalanırken 150’den fazla da “temaslı” bulunuyor.