COVID-19 olan gardiyan sayısı 5’e yükseldi

Lefkoşa Merkezi Cezaevi’ndeki bulaş giderek büyüyor. Dün açıklanan 2 gardiyanın yanında, bugün de 3 gardiyanın COVID-19’a yakalandığı belirtildi. Cezaevinde koronavirüs olan gardiyan sayısı bugün itibariyle 5’e yükseldi.

YENİDÜZEN’e konuşan cezaevinde örgütlü KTAMS’ın Başkanı Güven Bengihan, toplam 5 gardiyanın COVID-19 olduğunu doğruladı.

Hatırlanacağı üzere; Lefkoşa Merkezi Cezaevi’nde geçtiğimiz günlerde başlayan COVID-19 bulaşı ile 80 mahkum ve tutuklu pozitif olmuş, bir kişi Pandemi Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, geriye kalan 79 mahkum ve tutuklu önce otele, ardından apar topar yeni cezaevine gönderilmişti.

Cezaevinde mahkum ve tutuklular arasında başlayan bulaşta dün 2, bugün ise 3 gardiyan olmak üzere toplam 5 gardiyanın testi pozitif çıktı.

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