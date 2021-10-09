Cezaevinde bulunan Bülent Ersoy’un orkestra şefi pozitif

Merkezi Cezaevi’nde beşi gardiyan dokuz kişinin Covid-19 testleri pozitif çıktı, yüz yüze görüşler yasaklandı, virüsün kaynağı ise araştırılıyor.

Şarkıcı Bülent Ersoy’la bir konsere katılmak üzere Ağustos sonu Kıbrıs’a gelen ve sahte PCR’la yakalanarak 45 gün hapse mahkum olan 21 kişilik orkestranın şefi Onur Özelçağlayan’ın cezaevinde yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı.

Hürriyet’in haberine göre, orkestranın avukatı Adnan Ulunay, Onur Özelçağlayan ve bir sanatçı arkadaşının cezaevindeki testlerinin pozitif çıktığını, ancak semptom göstermeyerek hastalığı ayakta atlattıklarını açıkladı. Farklı koğuşlarda kalan orkestranın bir kısmı temaslı olmaları nedeniyle izolasyon altında tutuluyor. Avukat Ulunay, müvekkillerinin hastanede tedavi görmeleri talebiyle başvuruda bulunacağını söyledi.

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