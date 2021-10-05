“Orkestra ekibinin hangi şartlarda KKTC'ye geldiği konusunda Bülent Ersoy’un bilgisi yok”

Konser için Kuzey Kıbrıs’a gelen Bülent Ersoy'un orkestrasının sahte PCR testleri nedeniyle hapis cezasına çarptırılmasının ardından ünlü sanatçı açıklama yaptı. Mahkeme kararıyla birer ay hapis cezasına çarptırılan ekibin Bülent Ersoy’ı suçlayan ifadelerine yanıt geldi.

Suçlamaları kabul etmeyen Bülent Ersoy, sosyal medya hesabından avukatı aracılığıyla açıklama yaptı. Sanatçının yasal prosedürlere uyarak seyahatini gerçekleştirdiği iddia edildi. Avukat açıklamasında ifadelere yer verildi: "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sahte PCR testinden dolayı yargılanan orkestra ekibi, konser başına ücret alan, bağımsız çalışan ve müvekkilem gibi birçok sanatçıya da ücret karşılığında hizmet veren bir ekiptir.

İlgili orkestra ekibinin hangi şartlarda ve ne şekilde KKTC'ye geldiği konusunda müvekkilemin herhangi bir bilgisi bulunmamaktadır.

Müvekkilem sahne arkadaşlarına destek olmak için sadece insani duygularla onların hem maddi hem de manevi olarak yanında bulunmuş, özgürlüklerine kavuşmaları için olağanüstü bir çaba sarf etmiştir. Ancak kamuoyunun da takdir edeceği üzere müvekkilem ne bir hâkim ne de kanun koyucunun kendisidir."

Mahkeme çıkışı görüntülenen bazı orkestra üyeleri "Bülent Ersoy utanmadan bir de 'servetimi harcayacağım' diyor. Herkesi işinden gücünden etti. Devlet memurluğundan etti. Biz sahte bir şey almadık evrak olduğunu dahi bilmiyoruz" demişti.