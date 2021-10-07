Merkezi Cezaevi’nde 4 mahkûm pozitif

Merkezi Cezaevi’nde bulunan E Bölümü’nde 4 mahkûmun testi pozitif çıktı. YENİDÜZEN’e bilgi veren cezaevinde örgütlü KTAMS'ın Başkanı Güven Bengihan, bölümün izole edildiğini söyledi.

İlk vakanın cezaevine nereden geldiğini henüz bilinmediğini aktaran Bengihan, Merkezi Cezaevi’nde geniş çaplı tarama yapılacağını ifade etti. Temaslı olan çalışanların da bulunduğunu aktaran Bengihan, onların da evlerinde izole olduğunu belirtti.

Edebali: “4 mahkûm dışında başka pozitif vaka yok”

Kıbrıs Türk Gardiyanlar Birliği Başkanı İnan Özgür Edebali ise testi pozitif çıkan mahkumların, diğer mahkumlarla bağlantısının kesildiğini aktararak 4 kişi dışında başka pozitif vaka olmadığını belirtti. Edebali, geniş çaplı tarama çalışmalarının başladığını aktararak, gardiyan ve çalışanlarda da şu ana kadar pozitif vakaya rastlanmadığını ifade etti.

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