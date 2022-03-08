Cezaevinde 23 vaka

Lefkoşa Merkezi Cezaevi’nde, 23 mahkûm ve tutuklunun COVID-19 testi pozitif çıktı. Merkezi Cezaevi’nde örgütlü KTAMS'ın Başkanı Güven Bengihan, toplam 23 kişinin COVID-19 olduğunu ifade etti.

Lefkoşa Merkezi Cezaevi’nde geçtiğimiz yıl Ekim ayının ortasında başlayan ve kısa sürede birçok mahkum ile zanlı ve gardiyana da yayılan COVID-19 bulaşı, Cezaevi’nde uzun süreli gerginliğe neden olmuş, bulaşın önlenmesi için adeta seferberlik başlatılmıştı.