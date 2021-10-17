Cezaevinde 2 gardiyan, 80 tutuklu COVID-19

Lefkoşa Merkezi Cezaevi’nde mahkum ve tutuklular arasındaki COVID-19 vaka sayısı 80’e çıktı, bunun yanında iki de gardiyanın testinin Pozitif olduğu açıklandı.

YENİDÜZEN’e Merkezi Cezaevindeki bulaşla ilgili güncel bilgi veren Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan cezaevindeki mahkum ve tutuklular arasındaki COVID-19 vaka sayısının 80’e çıktığını belirterek, bunun yanında 2 de gardiyanın testinin pozitif çıktığını belirtti.

Testi pozitif çıkan 2 gardiyanın karantinada olduğunu ifade eden Bengihan, COVID-19 olan 79 kişinin yeni cezaevine, KOHA hastası bir kişinin ise Pandemi Hastanesine gönderildiği bilgisini paylaştı.

Merkezi Cezaevi’nde örgütlü sendikalardan biri olan KTAMS Başkanı Bengihan, “Pozitif olan gardiyanların temaslıları da var. Bu kişiler ise kendilerini evde izole edecek. Temaslılarla ilgili tespitler sürüyor.” dedi.