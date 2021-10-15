Cezaevinde 16 yeni vaka
Merkezi Cezaevi'nde 16 yeni COVID-19 vakası tespit edildi, toplam sayı 50'ye yükseldi.
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Merkezi Cezaevi'nde 16 yeni COVID-19 vakası tespit edildi, toplam sayı 50'ye yükseldi.
KTAMS Başkanı Güven Bengihan, 16 yeni vakanın dünkü test sonucunun ardından belirlendiğini belirtti.
YENİDÜZEN'e konuşan Bengihan, testleri pozitif çıkan mahkum ve zanlıların bugün yeni cezaevindeki 70 kişilik çocuk bölümüne aktarılacağını belirtti.
Bengihan, "Karantina otelindekilerden başlayarak, pozitif çıkanlar yeni cezaevine bugün aktarılacak" dedi.
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