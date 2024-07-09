Talat, ceza yasalarında yapılan düzenlemelere işaret etti, Gemikonağı’nda ölümlü kazaya neden olan araç sürücüsünün TSK mensubu olduğu için Kıbrıs’ın kuzeyinde yargılanmadığını vurguladı. Talat, Fatoş Ünal’ın gizlice mahkemeye çıkarılmasına da dikkat çekti, “Ceza yasalarında bir düzenleme yapıyoruz ama bazıları ayrıcalıklı tutuluyor” dedi.

Ölümlü trafik kazalarında verilecek hapis cezaları 7 yıldan 14 yıla çıkarıldı, CTP Milletvekili Ongun Talat, “Bu ceza yeterli mi?” sorusunu sordu.

“Devlet trafik konusunda hükümlülüklerini yerine getiriyor mu? sorusunu soran CTP Milletvekili Ongun Talat, Gemikonağı’nda meydana gelen ölümlü trafik kazasını hatırlattı, ölümlü kazaya neden olan araç sürücüsünün TSK mensubu olduğu için Kıbrıs’ın kuzeyinde yargılanmadığını vurguladı.

UBP Kadın Kolları Başkanı Fatoş Ünal’ın sabahın erken saatlerinde alala acele ve gizlice mahkemeye çıkarılmasına da işaret eden Talat, “Ceza yasalarında bir düzenleme yapıyoruz ama bazıları ayrıcalıklı tutuluyor” dedi.

“Neyin yasasını değiştiriyorsunuz ve devlet otoritesi neye çare oluyor” sorusunu da soran Talat, “Hangi sıfatla, ayrıcalıklı muameleye tabi olan bir hanımefendinin meselesiyle karşılaşıyoruz. Fatoş Ünal hanımefendi için ve kamusal itibarı sarsmamak adına, basının olmadığı bir saatte mahkemeye çıkarılıyor. Mahkemenin böyle bir işbirliğine girmesi asla kabul edilebilir bir şey değil. Çeşitli makamlar bunu talep edebilir ama mahkeme neden buna uyar?” şeklinde konuştu.