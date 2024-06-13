Ceza-i ehliyetinin olup olmadığına dair rapor bekleniyor

Lefkoşa’da 9 yaşındakini oğlunu öldürmeye çalıştığı gerekçesiyle tutuklanan N.Y. yeniden mahkemeye çıkarıldı. Mahkemede olayla ilgili bulguları aktaran polis, zanlının ceza-i ehliyetinin olup olmadığına

dair hastaneden rapor beklendiğini söyledi, ek tutukluluk talep etti.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Emrah Turgal olayla ilgili bulguları aktardı.

Turgal, huzurda bulunan zanlının 9 Haziran 2024 tarihinde saat 15.00 raddelerinde Lefkoşa'da, Marmara bölgesindeki evinde psikolojisi bozulduğu gerekçesi ile planlayarak, olaydan bir gün önce Girne'de kaldığı oteldeki bornozdan aldığı 150 santim uzunluğundaki bornoz kuşağı ile henüz 9 yaşındaki oğlunun boğazını sıkıp öldürmeye teşebbüs ettiğini mahkemeye hatırlattı.

Polis, çocuğun 112 acil servis ambulansı ile Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldığını, yapılan tedavi ve kontrollerin ardından taburcu edildiğini anımsattı.

Polis, olay yerinde yapılan incelemede, üzerinde şüpheli leke bulunan halı ve zanlının, oğlunun boğazını sıkarken kullandığı bornoz kuşağının emare olarak zapt edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis memuru, zanlının eşine ve çevrede bulunan komşusuna yaptığı ilk sözlü beyanının "oğlumuzu öldürdüm" "boğdum öldürdüm" olmakla birlikte olay mahalline giden polis ekibine de "psikolojim bozuldu, boğdum oğlumu" dediğini söyledi.

Polis aynı tarihte zanlının tutuklandığını gönüllü ifade verdiğini belirtti.

“Zanlı 3 gündür hastanede yatılı olarak kontrol ediliyor”

Polis, zanlının 10 Haziran 2024 tarihinde mahkemeye çıkarılarak, 3 gün tutukluluk emri alındığını, aynı gün ceza-i ehliyetinin olup olmadığına yönelik kontrol için Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne götürüldüğünü söyledi.

Polis, doktorların zanlının yatılı kalması gerektiğini söylediğini, zanlının son 3 gündür hastanede yatılı kaldığını belirtti.

Doktorların zanlıyla ilgili rapor hazırlanması için 15 gün süre gerektiğini beyan ettiklerini belirten polis,

alınması gereken ifadeler olduğunu, zanlının ceza-i ehliyetinin olup olmadığına dair rapor beklendiğini açıkladı, 8 gün daha tutukluluk talep etti.

Şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç zanlının soruşturma maksatlı 8 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.