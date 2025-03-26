“Çernobil’den Sesler” ölümle yaşam arasındaki anlam(sızlık)ı arıyor

Murat OBENLER

Kıbrıslı yönetmen Maria Kyriakou’nun Nobel ödüllü yazar Svetlana Aleksiyeviç’in kitabından uyarladığı “Voices from Chernobyl-Çernobil’den Sesler” prömiyerini 25 Mart Salı gecesi saat 20:30’da Limasol’daki Rialto Tiyatrosu’nda yaptı.

Bir dizi monologdan oluşan oyun yara almış olanların sözlü tarihinin bir kaydı

Çernobil nükleer kazasından on yıl sonra, nükleer reaktöre bir taş atımı uzaklıktaki olayları yaşayan insanlara ses vermek için büyüdüğü yere geri dönen yazar Svetlana Aleksiyeviç’in bir dizi monologdan oluşan ve Belarus halkının, olaydan bilerek veya bilmeyerek yara almış olanların sözlü tarihinin bir kaydı da olan kitabının tiyatroya uyarlanması ile oyun ilk kez Kıbrıs’ta tiyatroseverlerle buluştu. Stavros Louras, Popi Avraam, Penny Finiri ve Michalis Papettas’ın başarıyla sahneye koyduğu tek perdelik oyun Rumca ve İngilizce-Rusça üstyazı ile oynandı. Erkekler, kadınlar, askerler, yaşlılar, çocuklar gibi çok farklı yaş grupları ve kesimleri içeren Aleksiyeviç'in anlatıcıları, kazadan sonraki aylarda bölgede çalışanlar, evlerini, köylerini, topraklarını terk etmek zorunda kalanlar ve Yasak Bölge'de tekrar yaşamak için geri dönenlerden oluşuyor.

Büyük fikirlere inanç, kişinin ülkesine inanç, toprak ve doğaya duyulan sevgi

Yönetmen Maria Kyriakou aşk ve derin inanç hakkında bir tiyatro performansı ortaya koyarken büyük fikirlere inanç, kişinin ülkesine inanç ama aynı zamanda toprak ve doğaya duyulan sevgi, belirli bir yaşam biçimine duyulan sevgi ve onu terk etmenin ne anlama geldiğini tiyatro sahnesine aktarıyor.

Size hiçbir şey vermeyen bir dünyada anlam aramanın ne anlama geldiği üstüne bir oyun

Voices from Chernobyl, Nama Dama’nın besteleri ve ses tasarımı, Elena Kotasvili’nin sahne tasarımı ile seyirciyi Çernobil’deki patlamanın hemen sonrasındaki trajik atmosfere ve hayatta kalmakla ölüm arasında gidip gelen tekinsiz ve belirsiz insanların dünyasına götürüyor. Rus edebiyatının önemli isimlerine de atıfta bulunan oyunda seyirci de zaman zaman vahşetin büyüklüğü ve gerek insan gerekse doğa üstündeki yıkımının anlatımı karşısında karanlık ve depresif bir ruh haline bürünüyor. İnsan varoluşu, aidiyet duygusu ve size hiçbir şey vermeyen bir dünyada anlam aramanın ne anlama geldiği hakkında müthiş performans sonrasında oyuncular dakikalarca alkışlandı. Prömiyerini 25 Mart’ta yapan ve 26 Mart’ta da aynı mekanda sahnelenecek oyun daha sonra ise 11, 12, 13, 15, 16, 22, 23, 28, 29 ve 30 Nisan’da Lefkoşa’daki Tiyatro Dentro’da sahneye konacak. (Sadece 15 ve 22 Nisan’da İngilizce ve Rusça üst yazı da olacak)

Oyun Kadrosu

Yönetmen: Maria Kyriakou

Çeviri - Dramaturji: Maria Kyriakou

Sahne tasarımı: Elena Kotasvili

Kostümler: Eleni Ioannou

Müzik Besteleme-Ses Tasarımı: Nama Dama

Hareket: Fotis Nikolaou

Aydınlatma Tasarımı: Vasilis Petinaris

Yönetmen Yardımcısı: Maria Pishili

Görsel İletişim: Demetris Soteriou

Fotoğraflar: Demetris Loutsios

Özel Yapılar: Stefanos Nearchou

Yapım Müdürü: Maria Philippou

Oyuncular: Stavros Louras, Popi Avraam,

Penny Finiri ve Michalis Papettas