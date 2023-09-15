Cengiz Deniz'e 6 yıl hapis

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde uyuşturucu başta olmak üzere birçok suçtan yargılanan Cengiz Deniz hakkındaki dava sonuçlandı. Sanık 6 yıl hapse mahkum edilirken, kararı mahkeme başkanı Fadıl Aksun açıkladı.

Başkan Aksun, sanığın 148 gram centetik cannabionid türü uyuşturucu madde tasarrufu, mülke tecavüz, darp, sirkat, geceleyin ev açma ve kasti hasar suçlarından yargılandığını ve tüm davalardan suçlu bulunup, mahkum edildiğini açıkladı.

Başkan, sanığın daha önce 3 kez mahkum olduğunu ancak ıslah olmadığını belirtti ve bu hususu aleyhine ağırlaştırıcı faktör olarak, değerlendirdi. Başkan, sanığın suçunu kabul etmesini, 7 yaşında bir çocuğunun bulunmasını lehine değerlendirdiklerini açıkladı. Başkan Aksun, şu an 34 yaşında olan sanığın ilk kez 23 yaşındayken hapse girdiğini belirterek, cezaevlerinin genç suçluları ıslat etmede kifayetsiz kaldığını söyledi.

Başkan Aksun, tüm davaları bir bütün değerlendirdikten sonra sanığı 6 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.