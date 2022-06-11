Cengiz Aktar: Kıbrıs meselesinde bir ilhak noktasına gidiliyor

Türkiye'nin deneyimli gazeteci-yazar ve akademisyenlerinden Cengiz Aktar, Kıbrıs'ın kuzeyinde bir ilhak noktasına doğru gidildiğini söyledi, özellikle Türkiye'deki olası bir erken seçim sürecinde bunu beklediğini ifade etti.

"Erkam Tufan'la 30 Dakika"da konuşan Cengiz Aktar, şu ifadeleri kullandı:

"Kıbrıs meselesinde bir ilhak noktasına gidiliyor. Bir fiili ilhak zaten var. Hele son talimat ve düzenlemelerle birlikte 'KKTC' diye bir devlet neredeyse yok, Ankara yönetiyor her şeyi, bakanlar atıyor, istemediğini istifa ettiriyor. O Kıbrıs'ın İngiliz kolonisinden kalma yapıları tümüyle yerle bir oldu."

Dolayısıyla fiili bir ilhak zaten söz konusu...

Avrupa Birliği'nin bu yönde herhangi bir itiraz ortaya koymadığını da söyleyen Cengiz Aktar, "Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye söyleyecek bir lafı da kalmadı.

Bir kınarlar, geçer gider, hiçbir konuda yaptırım kararı alamıyor." diye konuştu.

"Seçim öncesi Suriye ve Yunanistan'da gerilim var, operasyon beklentisi var" sorusunu yanıtlayan Cengiz Aktar'ın şu sözleri dikkat çekti:

"İçeride çok sıkışmış rejimler saldıracak yer ararlar. Kolay değil elbette. Suriye'deki dengeler de buna müsaade etmiyor. Yunanistan'ın da ABD ile özel savunma anlaşması var.

Geriye Kuzey Kıbrıs'ın ilhakı kalıyor. KKTC'nin Türkiye'nin bir vilayeti haline getirilmesi kalıyor.

Çünkü ilhak masraflı, akçalı bir iş de değil. İnsanoğlunun en pahalı faaliyeti savaşmaktır. Dolayısı ile Yunanistan ve Suriye ile savaşmak yerine orada hazır KKTC denilen kimsenin tanımadığı devleti ilhak etmek herhalde Türkiye açısından çok daha makul ve bence iş oraya gidiyor."

(YENİDÜZEN)

Programı izlemek isteyenler için