Cenevre'deki Kıbrıs konferansı başladı

Cenevre'de 5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu konferans, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar arasındaki ikili görüşmeyle başladı.

BM öncülüğünde, Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin de katılımıyla düzenlenecek 5+BM formatındaki Kıbrıs konulu gayriresmi toplantı 3 gün sürecek.

Toplantıda, tarafların yakın gelecekte Kıbrıs meselesine kalıcı çözüm bulunabilmesi amacıyla müzakere edebilecekleri "ortak bir zeminin" olup olmadığı tespit edilecek.

Fotoğraf: CNA