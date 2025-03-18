"Cenevre görüşmeleri müzakerelerin yeniden başlamasına zemin hazırlayabilir"

ABD'nin Lefkoşa Büyükelçisi Julie Davis, Cenevre'de gerçekleşen geniş katılımlı gayriresmî Kıbrıs toplantısının, BM Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda kapsamlı bir çözüme ulaşmak amacıyla müzakerelerin yeniden başlamasına zemin hazırlayabileceğini umduğunu ifade etti.

Davis, X platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, "Cenevre'de devam eden görüşmeleri memnuniyetle karşılıyor ve bu çabanın, siyasî eşitlik temelinde iki bölgeli ve iki toplumlu bir federasyon çerçevesinde Kıbrıs meselesinin kapsamlı bir şekilde çözülmesi için müzakerelerin yeniden başlamasına ön ayak olmasını umuyoruz" dedi.