Cem Yılmaz'dan MOE Açık Hava Sahnesi’nde unutulmaz gösteri

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Yakın Doğu Kampüs içerisinde bulunan MOE Açık Hava Sahnesi’nde hayranlarıyla buluştu.

Near East Bank sponsorluğunda düzenlenen bu özel gecede sahneye çıkan Cem Yılmaz, gerçekleştirdiği performansıyla izleyicilerden büyük ilgi gördü.

Binlerce hayranı, ünlü komedyeni izlemek için saatler öncesinden sıraya girdi.

Usta komedyen gösteri öncesi sahneye çıkarak seyircilerle sohbet etmeyi ve öz çekim yapmayı da ihmal etmedi.

Gösterisinde, güncel konular başta olmak üzere Kıbrıs ile ilgili yaptığı şakalarla dikkat çeken ünlü komedyen Cem Yılmaz, yaklaşık üç saat süren performansıyla seyircisini Kırdı geçirdi.

Hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılanan Yılmaz, gösterinin sonunda uzun süre alkışlandı.