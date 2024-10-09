Çeler ve heyeti CTP'yi ziyaret edecek
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, TDP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerinden oluşan bir heyetle bugün saat 18:00'de Cumhuriyetçi Türk Partisi'ne (CTP) ziyaret gerçekleştirerek.
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Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, TDP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerinden oluşan bir heyetle bugün saat 18:00'de Cumhuriyetçi Türk Partisi'ne (CTP) ziyaret gerçekleştirerek.
TDP'den yapılan yazılı açıklamada toplantıda, "Meclis Başkanlığı Krizi ve Erken Seçim" başlıkları ile gündemdeki konular hakkında görüş alışverişinde bulunacak.
CTP Genel Merkezi'nde yapılacak görüşme sonrası basına açıklama yapılacak.
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