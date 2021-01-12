Çelebi Ilık Müsteşar, Özgü Bayraktar Özel Kalem Müdürü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda görevden alma ve atamalar yapıldı.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, bugün itibarıyla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı olarak görev yapan Erçin Tekakpınar bu görevinden alındı ve Müsteşar mevkiine Çelebi Ilık atandı.

Ayrıca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Özel Kalem Müdürü mevkiine Özgü Bayraktar atandı.