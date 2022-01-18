Çek sahtelemeye 30 ay hapis cezası

Lefkoşa’da çalıştığı işyerinden 18 adet çeki sahteleyip tedavüle süren ve 149 bin 85 TL, bin 460 ABD dolarını tasarrufuna geçiren Ziya İzgi, 30 ay hapis cezasına çaptırıldı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi, sanığın işlediği suçların ciddi ve vahim suçlardan olduğuna değindi, sanığın geniş bir zaman dilimi içinde tekrar tekrar aynı suçu işlemesi aleyhine değerlendirdiklerini belirtti.

Sanığın mağduriyeti giderip, af beyanı aldığını ve suçunu kabul ederek adaletin erken tecellisine katkıda bulunduğuna da değinilen mahkemede, çek sahteleşme suçunun ticari hayatı olumsuz etkilediğine vurgu yapıldı. Mahkeme, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususları değerlendirdikten sonra 30 ay hapis cezasına çarptırdı.