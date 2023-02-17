Çek sahtelemeye 1 yıl hapis

Lefkoşa’da 2011 yılında çalıştığı işyeri sahibinin Orçun Turgut LTD. adına yazdığı bin 20 TL ve 880 TL meblağlı çekleri sahteleyip, tedavüle süren ve 7 yıl sonra ülkeye giriş yaparken yakalanan Hilmi Günal 1 yıl hapis cezası aldı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Murat Soytaç’ın huzurunda görüşülen karar duruşmasında sanıkların aleyhindeki kararı Soytaç, açıkladı. Soytaç, çek sahteleme suçunun ticari hayatı olumsuz etkilediğini belirtip, bu tür suçları işleyen ve işleme eğiliminde olan kişilere karşı caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini belirtti. Sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinen Soytaç, sanığa oybirliği ile 12 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.

Dava konusu olay nasıl olmuştu?

Sanık 2011 yılı Eylül ayında Orçun Turgut LTD. adına yazılan bin 20 TL ve 880 TL meblağlı çekleri dolandırmak kastı ile arkasını imzalayıp sahte evrak düzenledikten sonra çekleri ciro edip tedavüle sürmüştü.