Caz rüzgarı Arjantin’den esmeye başladı

Murat OBENLER

Etel Jazz tarafından bu yıl 8-11 Haziran tarihleri arasında 3.kez organize edilen ve dünyanın farklı coğrafyalarından 4 grubun 6 konser vereceği “Etel Uluslararası Jazz Festivali”, Arjantinli Piyanist Gabriel Palatchi’nin oluşturduğu Gabriel Palatchi Trio konseri ile başladı.



Caz festivali coşkulu ve keyifli başladı

Arjantinli Piyanist Gabriel Palatchi, uzun yıllar Buenos Aires’te klasik̇ piyanoda ustalaşan, blues, tango, caz ve latin cazın büyük ustalarıyla çalıştıktan sonra toplamda 14 sene boyunca çeşitli büyük uluslararası müzik̇ festivallerinde başarılı performanslar sergil̇eyen ve birçok ödülün sahibi de olan Arjantinli Piyanist Gabriel Palatchi oluşturduğu Trio ile 4.kez Etel Wine Bar’da sahne aldı. Festivalin açılış konserine yerli ve yabancı cazseverler büyük ilgi gösterirken Gabriel Palatchi konukları tangodan salsaya, latin cazdan funk müziğe uzanan geniş bir müzikal yolculuğa çıkardı. Müzikseverler zaman zaman trioya eşlik ederken hareketli müzikler eşliğinde keyifli bir açılış oldu.



Caz heyecan hafta sonu da sürüyor

Kuzey Kıbrıs’ın en büyük caz buluşması olarak ülkenin yıllık müzik takvimine adını ana etkinliklerden birisi olarak yazdıran “Etel Uluslararası Jazz Festivali” Cuma ve Cumartesi gecesi iki farklı mekandaki iki farklı konserle sürecek ve Pazar günü de İtalya’dan Sugarpie & Candymen’in Gala konseri ile sona erecek. Gece konserleri saat 21:00’de Pazar günkü gala saat 17:00’de gerçekleşecek. İletişim için: Gillham Vineyard: +90 533 871 7070, Caesar: +90 533 820 1840 nolu telefonlar aranabilir.

Program

9 Haziran Cuma- Marc Uroz…Etel Wine Bar

Gabriel Palatchi…Caesar

10 Haziran Cumartesi- Martin Burgues… Etel Wine Bar

Marc Uroz…Caesar

11 Haziran Pazar-Sugarpie & Candymen…Gillham Vineyard Hotel(Gala)